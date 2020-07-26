Что известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен

Аргументы Недели → Культура 13+

26 июля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Елена Кондулайнен, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актриса Елена Кондулайнен в настоящее время остается в больнице под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как стабильное, сообщила пресс-атташе "Театра Луны" Полина Толмачева.

62-летняя Кондулайнен в пятницу, 24 июля, вечером находилась в парке имени Горького, где вчера проходил выпускной вечер для школьников, в ресторане. Неожиданно актрисе стало плохо, у нее сильно заболела голова, появились заметные нарушения речи.

Елена Кондулайнен - советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ, эстрадная певица. Она является обладательницей статуса "секс-символ СССР".