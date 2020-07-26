Что известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен
26 июля 2020, 19:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Актриса Елена Кондулайнен в настоящее время остается в больнице под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как стабильное, сообщила пресс-атташе "Театра Луны" Полина Толмачева.
62-летняя Кондулайнен в пятницу, 24 июля, вечером находилась в парке имени Горького, где вчера проходил выпускной вечер для школьников, в ресторане. Неожиданно актрисе стало плохо, у нее сильно заболела голова, появились заметные нарушения речи.
Елена Кондулайнен - советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ, эстрадная певица. Она является обладательницей статуса "секс-символ СССР".
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