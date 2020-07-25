В Екатеринбурге в реанимацию с пневмонией попал писатель Владислав Крапивин
25 июля 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российский писатель Владислав Крапивин, госпитализированный десять дней назад в Екатеринбурге с пневмонией, находится в реанимации. Об этом в субботу, 25 июля, сообщила его невестка Лариса Крапивина.
«На данный момент у него состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации в палате интенсивной терапии … Он вообще не выходил из дома, ни с кем практически не общался – только с самыми близкими, с семьей. Он вел малоподвижный образ жизни. Он реально много лежал. Сказали, что на этой почве и развилась пневмония», - пояснила она, отметив, что пока неизвестно, есть ли у писателя коронавирус.
Лариса уточнила, что сама переболела COVID-19 в июне, ее выписали 6 июля. Она добавила, что Крапивин тогда сдал тест на инфекцию, который показал отрицательный результат. По ее словам, писатель находится в больнице №40, ему сделали КТ, сейчас его состояние немного лучше, чем было раньше.
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