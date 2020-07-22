Екатерина Волкова вылечилась от «смертельной болезни»

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22 июля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Волкова, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Актриса Екатерина Волкова сообщила в начале года, что смертельно больна. У нее обнаружился гепатит С. Она боролась с болезнью несколько месяцев и очень переживала. И все-таки ее победила.

"Друзья! 12 недель лечения Гепатита С позади и вот результат — 0! Нет гепатита — все. Точка. Болезнь излечима!", - написала актриса в соцсетях.

Екатерина Волкова была беременна, однако сохранить ребенка ей не удалось. На четвертом месяце ей пришлось оперативно прервать беременность. Во время процедуры ей перелили кровь, которая оказалась зараженной. Ее муж, Сергей Члиянц тяжело переживал потерю ребенка, а узнав о смертельном диагнозе жены и вовсе решил бросить Екатерину.

Подписчики Екатерины поздравили ее с выздоровлением: «Катя, это здорово! Вы молодец. Рады за вас»; «Здоровье — самое главное! Пусть у вас все будет хорошо!»; «Как хорошо, что все хорошо закончилось! пусть все беды обходят вас стороной!»

Актриса призвала всех своих подписчиков, кто ведет борьбу с хроническим заболеванием, верить в выздоровление.