Оперные и балетные звёзды Большого театра выступят на фестивале «Херсонес» 2020

Аргументы Недели → Культура 13+

21 июля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Фото: ngkub.ru, ria.ru

Четвёртый международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» пройдет с 29 июля по 2 августа в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Это масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя. Фестиваль является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год участниками фестиваля становятся ведущие российские театры и исполнители.

Государственный историко-археологический музей «Херсонес Таврический» – одна из самых известных и популярных достопримечательностей Крыма. Исторический предшественник Севастополя, Херсонес сегодня – это руины древнего города, основанного греками в Северном Причерноморье в V в. до н. э. и просуществовавшего до XIV в. События фестиваля привлекают гостей своим уникальным наполнением и неординарным сочетанием места и действия – атмосферы античного города и великих произведений, исполняемых под открытым небом звездами российской и мировой сцены оперы и балета.

Для постановки классического балета на открытой площадке в Херсонесе будет сконструирована беспрецедентная по размерам и техническому оснащению сцена. При этом обеспечиваются все меры по сохранности древнего архитектурного памятника и неприкосновенность всех археологических ценностей «Херсонеса Таврического».

Цель фестиваля – популяризация и развитие традиций балетного и оперного искусства среди широкой аудитории граждан, в частности, среди жителей и гостей Крыма. Среди участников прошлых лет: Сергей Полунин, Осиэль Гюнео, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр Новая опера, Фабио Мастранджело, Лауретта Саммерскейл и другие. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Севастополя.

В этом году участником фестиваля станет государственный академический Большой театр России, который впервые в своей истории отправится в Херсонес. Несмотря на сложную ситуацию в мире и множество ограничений в проведении концертно-зрелищных мероприятий, фестиваль в Херсонесе состоится, и после нескольких месяцев вынужденного перерыва труппа Большого театра выступит перед зрителями в Крыму.



По словам Генерального директора Большого театра Владимира Урина, «артисты очень соскучились без общения со зрителем и с нетерпением ждут этих встреч в Херсонесе. Оказалось, что открытая площадка фестиваля не только поддерживает мировые тренды летних представлений open air, но и позволяет в современной ситуации сохранить наши выступления. Еще на стадии планирования гастролей была принята программа, позволяющая представить нашу труппу во всей ее полноте. Концерты Большого театра будут состоять из двух частей – оперные артисты исполнят арии и дуэты из произведений российских и зарубежных композиторов, а балет представит «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина в хореографии Альберто Алонсо, спектакль, рожденный в свое время по воле великой Майи Плисецкой».



Каждый день концертная программа будет состоять из двух отделений – оперы и балета. Оперная часть вечера призвана познакомить крымскую публику с артистами, постоянно работающими в труппе театра. В первую очередь это певцы с мировыми именами – Игорь Головатенко, Динара Алиева, Анна Аглатова, Олег Долгов, Анна Нечаева. Будучи штатными солистами Большого, многие из них выступают на лучших сценах мира. Вместе с ними на сцену выйдут выпускница молодежной оперной программы Большого театра, а теперь его солистка Юлия Мазурова и молодой тенор Бехзод Давронов. Также в концерте примут участие юные дарования – стажеры Светлана Лачина, Алина Черташ, Константин Артемьев.

Наряду с ариями, дуэтами, ансамблями из опер П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова зрители смогут насладиться мелодиями Ж. Оффенбаха, Дж. Верди, Г. Доницетти, Ф. Легара и Ф. Чилеа. Учитывая формат выступления open air, теплую летнюю крымскую погоду, в концерте будет исполнена музыка узнаваемая, легкая, радостная, искрящаяся. Также будет представлена вокальная палитра итальянской, французской, немецкой и русской школ. За пультом оркестра Большого театра – маэстро Павел Клиничев.

Во втором отделении публика увидит балет «Кармен-сюита». В свое время этот спектакль родился благодаря встрече гениальной балерины Майи Плисецкой и кубинского хореографа Альберто Алонсо, с радостью откликнувшегося на ее предложение. Декорации и костюмы к спектаклю создал двоюродный брат Майи Плисецкой, выдающийся художник наших дней Борис Мессерер. Музыку Бизе аранжировал и оркестровал для балета муж балерины – Родион Щедрин. Многие годы Майя Плисецкая была единственной исполнительницей центральной партии. Затем в течение продолжительного периода спектакль не шел на сцене Большого и вернулся в репертуар к юбилею Плисецкой как подношение ее великому дару.



Тогда – уже в начале XXI века – Альберто Алонсо приехал в Москву и работал лично с примой Большого театра Светланой Захаровой, изменив для нее свою первоначальную редакцию. Сегодня в Большом существует несколько составов, танцующих этот балет. Зрители фестиваля увидят свободолюбивую цыганку в исполнении Светланы Захаровой, Екатерины Крысановой, Анны Никулиной. Их партнерами по сцене станут Денис Родькин, Игорь Цвирко, Егор Геращенко.

О музее-заповеднике:

Херсонес Таврический является объектом культурного наследия, он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До наших дней сохранились уникальные элементы архитектурного ансамбля, представляющие культуры разных времен и народов: античный театр (единственный, найденный на территории СНГ), Базилика, Башня Зенона, оборонительные стены и Херсонесский колокол.

Херсонес Таврический был оплотом Византийской империи на всей территории Восточной Европы. Он является своеобразным символом истории всего Крымского полуострова. Именно здесь, согласно летописям, более тысячи лет назад киевский князь Владимир принял христианство.

В наши дни Херсонес – это музей под открытым небом: здесь находится историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический», один из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут работу археологи со всего мира. Ежегодно в Херсонесе проходят культурные мероприятия регионального и международного масштаба, конкурсы и выставки.