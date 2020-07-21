Друг семьи Ефремова рассказал, как жена пыталась избавить актера от пристрастия к спиртному

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21 июля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

актер Михаил Ефремов, Zamir Usmanov/Russian Look

Друг семьи Михаила Ефремова сообщил, что был период, когда супруга актера Софья "взялась" за здоровье мужа и пригласила хорошего доктора. Она пыталась избавить мужа от пристрастия к спиртному.

Согласно некоторым данным, за состоянием Михаила следил кандидат медицинских наук. Однако, как сообщил друг семьи артиста в беседе с kp.ru, взрослого человека нельзя заставить соблюдать ЗОЖ, если он сам этого не хочет. Приятель Ефремова уточнил, что жена побуждала актера ходить то в бассейн, то в спортивный клуб. "Были времена, при ней Миша пить боялся", – отметил источник.

Подчеркивается, что в быту артист не был организован: вм течение дня спал, громко включал телевизор. Мужскую работу по дому Михаил, как утверждает его друг, не выполнял, но Софью в свое время он завоевал своим веселым нравом, любовью, напором и "грустными глазами".