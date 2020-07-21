В Театре Сатиры назвали причину ухода Федора Добронравова из труппы

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21 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Федор Добронравов, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Во вторник, 21 июля, стала известна причина ухода актера Федора Добронравова из Театра Сатиры. Информацию предоставила в беседе с журналистами заведующая труппой театра Бронислава Чунихина.

По словам Чунихиной, конфликт с Добронравовым произошел из-за того, что артист не пожелал пойти навстречу Театру Сатиры и отказаться от сторонней работы. Из-за этого руководство было вынуждено постоянно с согласовывать с актером расписание выступлений и подстраиваться под него, передает kp.ru.

Заведующая труппой заявила, что после того, как у Федора Добронравова возникли проблемы с сердцем, директор театра Мамед Агаев предложил ему не соглашаться на другие проекты и перестать "скакать с самолета на самолет". Артист якобы отказался от изменений в графике. Тогда в Театре Сатиры ему предложили новые условия – выплату заработной платы только за дни, отработанные на сцене. Добронравов, как утверждает Бронислава Чунихина, обиделся и решил уйти.