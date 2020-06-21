Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры

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21 июня 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Aлександр Ширвиндт, фото Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал увольнение актера Федорова Добронравова. По словам Ширвиндта, Добронравов «будет свободным художником».

Худрук Театра Сатиры рассказал, что у Федора Добронравова «своя контора, своя фирма, полно дел». «Он не может быть пришитым», - считает Александр Анатольевич. Но, как порадовал Ширвиндт поклонников Театра Сатиры, Добронравов продолжит играть в спектаклях, которые есть в репертуаре театра.

Накануне стало известно, что актер театра и кино Фёдор Добронравов написал заявление на увольнение по собственному желанию. По признанию актёра, он ни с кем не ссорился, просто устал после 16 лет работы в театре.

Федор Добронравов известен по ролям в спектаклях, как «Грустно, но смешно», «Незабываемые знакомства», «Чемоданчик», «Средства от наследства» и другим. Зрители полюбили Ивана Будько, которого сыграл в сериале «Сваты» Добронравов.

Актер снялся в фильмах «День радио», «Братья Карамазовы», «Братья по обмену».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 10 Мар 2020 в 11:07 PDT