Народный артист Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры

Народный артист, актер театра и кино Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. 58-летний актер написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра никаких подробностей об уходе Добронравова не раскрыли.
В связи с коронавирусом Театр Сатиры, как и все другие московские театры, был закрыт. Представитель пресс-службы сообщил, что спектакли, в которых занят Федор Добронравов в театре, по причине режима самоизоляции он доиграть не смог, о деятельности актера в будущем сезоне неизвестно.
Добронравов играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Незабываемые знакомства", "Чемоданчик", "Средства от наследства" и в других. Федор Добронравов полюбился телезрителям по сериалу "Сваты". Актер снимался в юмористической телепередаче "6 кадров", в таких фильмах, как "Тайны дворцовых переворотов", "День выборов", "На Париж", Братья Карамазовы", "Братья по обмену".
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