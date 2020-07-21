Актер Стивен Сигал на неделю приехал в Бурятию

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21 июля 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Республики Бурятия

Стивен Сигал, Kremlin Pool/Global Look Press

Всемирно известный актер Стивен Сигал прибыл в Бурятию. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы правительства республики, знаменитый артист намерен провести там ближайшую неделю.

Уточняется, что Сигал приехал в столицу Бурятии Улан-Удэ. В рамках своего визита актер, режиссер и мастер боевых искусств намерен посетить центр буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. Там он проведет показательную тренировку со спортсменами.

Также Стивен Сигал намерен ознакомиться с культурой и традициями старообрядцев Тарбагатайского района. Одним из ключевых пунктов плана поездки артиста станет посещение озера Байкал.