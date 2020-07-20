Умер режиссер «Приключений Незнайки» и «Волшебника Изумрудного города» Боголюбов
20 июля 2020, 14:48[ «Аргументы Недели» ]
В России на 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов в понедельник, 20 июля.
«… не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича … Приносим соболезнования родным и близким Александра Акимовича», - говорится в сообщении организации.
Боголюбов родился 29 декабря 1934 года, окончил Киевский Государственный институт театральных искусств, режиссерский факультет. Режиссер известен по фильмам «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», а также по мультфильмам «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).
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