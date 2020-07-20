Композитор Давид Тухманов празднует 80-летие

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20 июля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

композитор Давид Тухманов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист Российской Федерации, знаменитый композитор Давид Тухманов в понедельник, 20 июля, празднует юбилей. Деятеля культуры с 80-летием сегодня поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил талант и глубокую, искреннюю преданность Тухманова своему призванию, которые позволили ему в полной мере состояться на творческом поприще и вписать в летопись отечественного музыкального искусства незабываемые страницы. Путин пожелал артисту доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Отметим, что Давид Тухманов создал свое первое самостоятельное музыкальное произведение в возрасте четырех лет. Впоследствии он написал музыку к таким кинофильмам, как "Эта веселая планета" , "Журавль в небе…", "Куколка", "Инопланетянка" и многим другим. Он также является автором марша "День Победы", который слышен из всех колонок ежегодно, 9 мая.