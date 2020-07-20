Композитор Давид Тухманов празднует 80-летие

20 июля 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Народный артист Российской Федерации, знаменитый композитор Давид Тухманов в понедельник, 20 июля, празднует юбилей. Деятеля культуры с 80-летием сегодня поздравил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил талант и глубокую, искреннюю преданность Тухманова своему призванию, которые позволили ему в полной мере состояться на творческом поприще и вписать в летопись отечественного музыкального искусства незабываемые страницы. Путин пожелал артисту доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Отметим, что Давид Тухманов создал свое первое самостоятельное музыкальное произведение в возрасте четырех лет. Впоследствии он написал музыку к таким кинофильмам, как "Эта веселая планета" , "Журавль в небе…", "Куколка", "Инопланетянка" и многим другим. Он также является автором марша "День Победы", который слышен из всех колонок ежегодно, 9 мая.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.