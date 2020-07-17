Композитор Алексей Рыбников празднует 75-летие

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17 июля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

композитор Алексей Рыбников, Genrietta Peryan/Russian Look

Знаменитый композитор, народный артист России Алексей Рыбников в пятницу, 17 июля, праздует день рождения. С 75-летием деятеля культуры поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, многие годы Алексей Рыбников сохраняет верность своему призванию, реализует яркие, неординарные и интересные проекты. Путин добавил, что творчество композитора, его замечательные и всегда узнаваемые мелодии стали настоящим явлением в культурной жизни страны, а также обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф. Российский лидер пожелал Рыбникову здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Напомним, широкую известность Алексею Рыбникову принесли написанные им рок-оперы "Юнона и Авось" (на основе поэмы Андрея Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (на слова Павла Грушко). В 1988 году деятель культуры основал при Союзе композиторов производственно-творческое объединение "Современная опера", на базе которого в 1992 году был создан Театр Алексея Рыбникова.