Актриса Елена Камбурова празднует юбилей

11 июля 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
В субботу, 11 июля, народная артистка России Елена Камбурова празднует юбилей, ей исполняется 80 лет. С днем рождения актрису и певицу поздравил сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин.
По словам главы государства, самобытный талант Елены Камбуровой позволил ей заслужить любовь ценителей поэзии и музыки. Владимир Путин также обратил внимание на ее неповторимую и всегда узнаваемую манеру исполнения песен. Президент пожелал артистке здоровья и благополучия.
Напомним, Елена Камбурова является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год, а также обладательницей многих других наград и премий.
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