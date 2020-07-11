Актриса Елена Камбурова празднует юбилей

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11 июля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Елена Камбурова, Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

В субботу, 11 июля, народная артистка России Елена Камбурова празднует юбилей, ей исполняется 80 лет. С днем рождения актрису и певицу поздравил сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, самобытный талант Елены Камбуровой позволил ей заслужить любовь ценителей поэзии и музыки. Владимир Путин также обратил внимание на ее неповторимую и всегда узнаваемую манеру исполнения песен. Президент пожелал артистке здоровья и благополучия.

Напомним, Елена Камбурова является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год, а также обладательницей многих других наград и премий.