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Константин Райкин празднует юбилей

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

Константин Райкин празднует юбилей
Константин Райкин, АГН Москва/Global Look Press

Народный артист России, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин в среду, 8 июля, празднует юбилей. Знаменитому актеру, любимцу публики сегодня исполняется 70 лет.

С юбилейным днем рождения Константина Райкина поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который отметил уникальный дар артиста, его бесконечную преданность и очарованность профессией, которые воплощаются в яркие роли и спектакли. Председатель правительства обратил внимание на то, что деятель культуры обладает широким творческим диапазоном, невероятным обаянием, музыкальностью и умением экспериментировать.

Напомним, актер, режиссер и педагог Константин Райкин является сыном артиста Аркадия Райкина.

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