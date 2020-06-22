Актриса Светлана Крючкова празднует юбилей

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22 июня 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

актриса Светлана Крючкова, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в понедельник, 22 июня, празднует юбилей. С праздником знаменитую актрису сегодня утром поздравил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Артистке, которая сыграла запоминающиеся роли в ряде культовых картин, среди которых "Большая перемена", "Утомленные солнцем", "Царская охота", исполнилось 70 лет.

Михаил Мишустин назвал Светлану Крючкову уникальной актрисой, обладающей многогранным талантом, особой энергетикой и тонким чувством стиля. Премьер обратил внимание на то, что многие годы на театральной сцене и в кино артистка перевоплощается в самые разные образы и играет живую человеческую историю.