Актриса Светлана Крючкова празднует юбилей

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в понедельник, 22 июня, празднует юбилей. С праздником знаменитую актрису сегодня утром поздравил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
Артистке, которая сыграла запоминающиеся роли в ряде культовых картин, среди которых "Большая перемена", "Утомленные солнцем", "Царская охота", исполнилось 70 лет.
Михаил Мишустин назвал Светлану Крючкову уникальной актрисой, обладающей многогранным талантом, особой энергетикой и тонким чувством стиля. Премьер обратил внимание на то, что многие годы на театральной сцене и в кино артистка перевоплощается в самые разные образы и играет живую человеческую историю.