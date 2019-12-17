Актриса Светлана Крючкова призналась, что едва не умерла из-за ошибки врача

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17 декабря 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

актриса Светлана Крючкова, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Знаменитая 69-летняя актриса, звезда фильма "Большая перемена" Светлана Крючкова призналась, что однажды едва не умерла из-за ошибки врача. Этот страшный инцидент произошел с ней в 2006 году.

Светлану Николаевну тогда готовили к тяжелой операции, но из-за ошибки одного из медиков ситуация оказалась критической. Актриса отметила, что "мальчик-отличник" неправильно ввел ей анестезию, вследствие чего она перестала дышать. Когда медсестры это заметили, врач лишь развел руками. К счастью, мимо проходил завотделением, который спас Крючкову.

Теперь Светлана Николаевна считает спасшего ее жизнь специалиста своим ангелом-хранителем.