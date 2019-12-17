Актриса Светлана Крючкова призналась, что едва не умерла из-за ошибки врача

Знаменитая 69-летняя актриса, звезда фильма "Большая перемена" Светлана Крючкова призналась, что однажды едва не умерла из-за ошибки врача. Этот страшный инцидент произошел с ней в 2006 году.
Светлану Николаевну тогда готовили к тяжелой операции, но из-за ошибки одного из медиков ситуация оказалась критической. Актриса отметила, что "мальчик-отличник" неправильно ввел ей анестезию, вследствие чего она перестала дышать. Когда медсестры это заметили, врач лишь развел руками. К счастью, мимо проходил завотделением, который спас Крючкову.
Теперь Светлана Николаевна считает спасшего ее жизнь специалиста своим ангелом-хранителем.