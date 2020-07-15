Елена Проклова о Михаиле Ефремове: «Человек болен»
15 июля 2020, 22:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Starhit
Коллеги по актерскому цеху Елена Проклова и Михаил Ефремов дружат много лет. Артистка высказалась о сложившейся ситуации и призвала общественность не судить Ефремова строго из-за его болезни.
Проклова высказала мнение, что каждый человек должен отвечать за свои действия, но также остальным не следует набрасываться на того, кто совершил плохой поступок. "Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий... Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?", - отметила Елена Проклова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.