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Елена Проклова о Михаиле Ефремове: «Человек болен»

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Starhit

Елена Проклова о Михаиле Ефремове: «Человек болен»
iЕлена проклова, фото: nstagram.com/alenaproklova

Коллеги по актерскому цеху Елена Проклова и Михаил Ефремов дружат много лет. Артистка высказалась о сложившейся ситуации и призвала общественность не судить Ефремова строго из-за его болезни.

Проклова высказала мнение, что каждый человек должен отвечать за свои действия, но также остальным не следует набрасываться на того, кто совершил плохой поступок. "Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий... Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?", - отметила Елена Проклова.

Ранее Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему морально поддерживает коллегу Михаила Ефремова.

НС

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