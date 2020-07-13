Жена актера Джона Траволты скончалась от рака

Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет. Соответствующую информацию предоставил утром в понедельник, 13 июля, в социальной сети ее супруг – знаменитый артист Джон Траволта.
Мужчина опубликовал фотографию жены и сообщил, что она ушла из жизни после двухлетней борьбы с онкологией. Траволта подчеркнул, что сейчас намерен посвятить все свое время детям, потерявшим мать. Актер также поблагодарил врачей, которые лечили Келли и ухаживали за ней.
Напомним, Престон и Траволта поженились в 1991 году, у них появились трое детей. Их сын Джетт умер в 2009 году после эпилептического припадка.
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