Ушел из жизни 27-летний внук Элвиса Пресли

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13 июля 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TMZ

Лиза Мари Пресли и Бенджамин Кио, MJT/AdMedia

Внук всемирно известного американского музыканта Элвиса Пресли Бенджамин Кио ушел из жизни в возрасте 27 лет. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что внук Элвиса Пресли был найден мертвым в своей квартире в американском городе Калабасас, расположенном в штате Калифорния. Согласно некоторой информации, молодой мужчина добровольно ушел из жизни.

Отметим, что Бенджамин Кио был сыном Лизы Мари Пресли и музыканта Дэнни Кио. Он, как и его легендарный дедушка, занимался музыкой. Кроме того, он был очень похож на Элвиса внешне. Менеджер матери покойного заявил, что сердце Лизы Мари разбито, она убита горем и безутешна, однако пытается взять себя в руки ради своей старшей дочери Райли и 11-летних близнецов Харпер и Финли.