Как фамилия мешала Константину Райкину

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8 июля 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Константин Райкин, фото: АГН Москва/Global Look Press

Константин Райкин, которому сегодня исполнилось 70 лет, родился в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Иоффе, так что в некотором роде было понятно, что к работе на сцене он приговорен.

Он планировал поступать на биофак ЛГУ, но неожиданно подался в Щукинское училище на курс Юрия Катина-Ярцева.

Как выясняется, его знаменитая фамилия только мешала: вызывала неуместную реакцию. Константин Аркадьевич больше вел с ней борьбу, чем гордился. Он уверяет, что выбрал профессию самостоятельно, но не без участия невидимой руки и желаний любящего отца.

Как вспоминает Райкин, ему было очень стыдно, когда родители привозили ему одежду на вырост из-за рубежа, надеялись, что он вырастет "гигантом". А ведь в те времена все одевались плохо, "одежда цвета какашек", как выразился актер.

"И вот родители дают мне какое-то пальто с пуговицами-косточками, брючки сантиметров на сорок длиннее, чем мои несчастные ножки. Брючки складочками лежали на моих ступнях. Родители-то мечтали, что я вырасту гигантом. Бедняги, не дождались", - вспоминает Райкин.

С юбилейным днем рождения Константина Райкина поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.