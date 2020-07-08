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Серебренников строил "театральное Сколково" или символ падения и дегенерации?

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Серебренников строил

Допустим, 230 миллионов, полученных на свой театральный проект, Серебренников потратил на 340 мероприятий, как он заявил на суде. Очень грамотный тезис, в Министерстве культуры такое обожают – «на ста площадках состоялась тысяча мероприятий». Интеллектуальная и эстетическая ценность мероприятий – штука ведь смутная, как её взвесишь, на каких весах, а цифра – она ведь теперь наш бог. Значит, ничем чудачок режиссёр не разжился, ни коровёнки, ни барашка не приобрёл, а так и ухнул все денежки на загадочное новаторское «театральное Сколково»...

Сущность финансированной «модернизации» заключалась в том, чтобы привлечь к театральному делу свободную и смелую молодёжь, а если вам кажется, что эти звонкие слова пусты и ничего не значат, так это вы подзабыли весёлые медведевские дни, когда двухсотмиллионный грант уверенными шагами и шёл от дарителя к получателю. О эти дни, с переименованием милиции в полицию, с переводом стрелок часов, с бессмысленными рамками металлоискателей на вокзалах и прочей галлюциногенной модернизацией «кондовой избяной Руси» в нечто пленительно айфонное!

Вот на то, чтобы кондовый репертуарный театр потеснился и дал дорогу новому, смелому современному искусству, и были отпущены огромные по меркам театра – невероятные деньжищи. Даже в Москве с её раздутыми ценниками за 2–3 миллиона можно поставить скромный, но полноценный спектакль, а на 6–8 миллионов уже можно роскошествовать, заказывать сложный свет и спецэффекты, приглашённых звёзд и костюмы от, допустим, Виктории Севрюковой. Что и говорить о честных и экономных провинциалах! Драматург и режиссёр Николай Коляда, руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» – что бы он сделал на 230 миллионов, даже представить страшно. Весь Урал и Сибирь покрыл бы театрами, фестивалями, лабораториями...

Вот точно морок какой-то опустился в головы, и Серебренников уже не человек, а для одних символ всего прогрессивного, честного и передового в театральном искусстве, для других – наоборот, символ его падения и дегенерации.

Подробности читайте рецензию критика Татьяны Москвиной в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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