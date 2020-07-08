Участник группы «Чайф» заразился COVID-19, болезнь протекает тяжело
8 июля 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Сооснователь и бессменный участник рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов сообщил своим поклонникам, что "стал частью статистики" и заразился коронавирусом нового типа. Музыкант вовремя начал лечиться.
61-летний Владимир Бегунов отметил, что благодаря своевременному началу приема лекарств его легкие оказались поражены только на 10 процентов. По словам участника группы "Чайф", болезнь протекает у него "очень тяжело и очень резко". Музыкант призвал не слушать "бессмертных", которые не верят в существование вируса или его опасность. "Болезнь существует, ее много, она очень коварна", – подчеркнул Бегунов.
10 и 13 июля артисту проведут контрольные тесты. У других участников "Чайф" анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.
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