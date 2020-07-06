Эннио Морриконе перед кончиной написал некролог о самом себе

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6 июля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

композитор Эннио Морриконе, Cesareo/Fotogramma

Итальянский композитор Эннио Морриконе, который скончался в понедельник, 6 июля, в возрасте 91 года, написал некролог о самом себе. Об этом сообщил сегодня адвокат и друг семьи усопшего Джорджо Ассумма.

В тексте, который адвокат показал журналистам, композитор заявил: "Я, Эннио Морриконе, умер". Деятель культуры заявил, что объявляет о своей кончине всем друзьям, которые всегда находились рядом с ним, а также добавил, что тех, кто далеко, он "приветствует с большой любовью".

Композитор в некрологе объяснил, что хочет провести похороны в приватной форме, поскольку не желает никого беспокоить. Эннио Морриконе также напоследок выразил жене Марии "невероятную любовь", которая "держала их вместе".