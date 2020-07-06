Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

На 92-году жизни скончался легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе. За свою жизнь он написал музыку более чем к 400 фильмам, а также сделал сотни аранжировок песен для исполнителей.
Музыка Морриконе известна, без преувеличения, всем. Знаменитый композитор, двукратный обладатель «Оскара», он написал саундтреки к таким культовым фильмам как «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «однажды в Америке», «Омерзительная восьмерка» и «Неприкасаемые».
Отмечается, что перед смертью композитор находился в больнице в Риме. Туда он попал из-за травмы бедра, которую получил при падении. Известно, что причиной смерти стали "последствия падения".
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