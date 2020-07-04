Кто пришел на прощание с актером Виктором Проскуриным в Москве

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4 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Виктор Проскурин,Instagram

В субботу, 4 июля, в Москве в Театральном институте имени Щукина прошло прощание с актером Виктором Проскуриным. Проводить Заслуженного артиста РCФСР в последний путь пришли не только родственники, но друзья и коллеги по сцене.

Актриса Ирина Шевчук, служившая в 1970-е в театре «Ленком» вместе с Проскуриным, выразила соболезнования от всей труппы театра и прочитала его любимые стихи. Помимо нее проститься с артистом пришли Александр Балуев, Григорий Мартиросян, Елена Скороходова, Александр Рапопорт и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, с которым они вместе учились в театральном институте.

Отмечается, что в конце церемонии все гости аплодировали, провожая дорогого им человека. Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище.