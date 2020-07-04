Геннадий Хазанов попросил не беспокоиться о его здоровье

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4 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Геннадий Хазанов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в субботу, 4 июля, в рамках беседы с журналистами заявил, что не следует беспокоиться о его здоровье, поскольку он в настоящий момент чувствует себя нормально.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что медики оказывают Хазанову экстренную помощь из-за внезапно возникших проблем с сердцем, а также принимают решение о госпитализации артиста.

Актер, телеведущий, художественный руководитель Московского театра эстрады подчеркнул, что никого не просил беспокоиться о своем самочувствии. Геннадий Хазанов добавил, что его сильнее беспокоят многочисленные звонки. "Все нормально со мной", – заключил артист.