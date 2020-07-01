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В Минкульте выразили соболезнования в связи с кончиной актера Виктора Проскурина

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

В Минкульте выразили соболезнования в связи с кончиной актера Виктора Проскурина
министр культуры РФ Ольга Любимова, Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Министр культуры РФ Ольга Любимова в среду, 1 июля, выразила соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России Виктора Проскурина. Актер ушел из жизни накануне в возрасте 68 лет.

Любимова отметила, что Проскурин внес весомый вклад в культуру России. По словам министра, кончина артиста стала невосполнимой потерей для драматургического искусства страны.

Глава ведомства отметила, что множество блестяще исполненных ролей принесли Виктору Проскурину неподдельную любовь зрителей, а также признание коллег. "Светлая память", – заключила Ольга Любимова.

Напомним, причиной смерти актера стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.

ЕТ

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