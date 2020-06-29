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Сергей Бурунов решил купить компьютер и нарвался на мошенников

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Пятый канал"

Сергей Бурунов решил купить компьютер и нарвался на мошенников
Сергей Бурунов, фото: Central Partnership/Instagram.com

Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. Столичной полицией возбуждено уголовное дело. Артист решил приобрести в интернет-магазине компьютер, который стоил немногим более 272 тысяч рублей.

Связавшись с продавцами, Актер сериала "Полицейский с Рублевки" перевел им деньги. Продавцы пообещали ему в ближайшее время доставить заветную покупку. Однако компьютер Бурунову так и не привезли. В итоге артист решил обратиться в полицию.

НС

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