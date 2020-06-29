Олеся Железняк рассказала о своих впечатлениях о самоизоляции

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29 июня 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Олеся Железняк, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Популярная актриса, звезда фильмов "Ландыш серебристый", "Моя прекрасная няня", "Сваты", мама четырех детей Олеся Железняк рассказала, как проводила время на самоизоляции.

По ее словам, сложнее всего было от неизвестности. Непонятно, когда это все закончится, когда откроются театры, начнутся съемки, по которым она очень скучает. "Было непросто. Дело даже не в пребывании с семьей, просто тотальная несвобода негативно воздействует на человека", - отметила актриса. Олеся Железняк высказала мнение, что все это было не зря. В ее семье, наконец, поближе узнали друг друга. Раньше все разбегались по своим делам, вместе собраться удавалось редко. "А сейчас мы очень много общаемся, дети быстро растут, и я постоянно чувствую, насколько нужна им. Хорошо, что было это время", - заметила Олеся.

Сейчас у семьи актрисы в планах отдых. Скорее всего, все вместе отправятся куда-нибудь на машине.