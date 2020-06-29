Во Франции ежегодно будут отмечать День «Маленького принца»
29 июня 2020, 10:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Во Франции приняли решение ежегодно отмечать День "Маленького Принца". Соответствующее решение принял Фонд Антуана де Сент-Экзюпери по случаю 120-й годовщины со дня рождения знаменитого писателя.
В фонде сочли, что гуманистические идеалы Сент-Экзюпери необходимы современной эпохе с ее кризисами и напряженностью.
Напомним, книга писателя "Маленький принц" переведена с французского на 360 языков мира. В преддверии юбилея Антуана де Сент-Экзюпери власти региона Овернь-Рона-Альпы почти за 1 миллион евро купили замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы автора бестселлера.
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