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Во Франции ежегодно будут отмечать День «Маленького принца»

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Во Франции ежегодно будут отмечать День «Маленького принца»
Маленький принц, imago stock&people

Во Франции приняли решение ежегодно отмечать День "Маленького Принца". Соответствующее решение принял Фонд Антуана де Сент-Экзюпери по случаю 120-й годовщины со дня рождения знаменитого писателя.

В фонде сочли, что гуманистические идеалы Сент-Экзюпери необходимы современной эпохе с ее кризисами и напряженностью.

Напомним, книга писателя "Маленький принц" переведена с французского на 360 языков мира. В преддверии юбилея Антуана де Сент-Экзюпери власти региона Овернь-Рона-Альпы почти за 1 миллион евро купили замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы автора бестселлера.

ЕТ

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