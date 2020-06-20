Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие

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20 июня 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Коренев в фильме "Человек-амфибия", Russian Look

В субботу, 20 июня, народный артист России Владимир Коренев, который стал широко известен после запоминающейся роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия", празднует юбилей. Актеру исполняется 80 лет.

Владимир Коренев признался, что "очень ощущает" юбилейную дату, однако убежден, что в 80 лет жизнь только начинается. В беседе с ТАСС артист отметил, что планирует отмечать день рождения в кругу семьи.

Юбиляр сообщил, что период самоизоляции провел за городом, где начал писать детективный роман с интересным сюжетом. Коренев уточнил, что закончит книгу, когда завершится пандемия, поскольку у него начнется друга работа – в театре.

Напомним, Владимир Коренев после окончания института поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Он сыграл множество ролей на сцене, в частности, в спектаклях "Собачье сердце" Александра Товстоногова, "Фортинбрас спился" Дмитрия Брусникина, "Сирано де Бержерак" Бориса Морозова.

Актер много снимался в кино. Зрители любят его роли в фильмах "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Дорога в ад" и, конечно, в картине "Человек-амфибия".