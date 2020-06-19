У актрисы Натальи Селезневой сегодня юбилей

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19 июня 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Селезнева, фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Советская и российская актриса, народная артистка России, актриса Московского академического театра сатиры Наталья Селезнева сегодня отмечает свое 75-летие. Она впервые вышла на сцену в шесть лет.

Будучи студенткой Щукинского театрального училища, Наталья Селезнева снялась в культовой комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". В Московском академическом театре сатиры актриса служит с 1966 года.

Наталью Игоревну с юбилеем поздравил президент России Влдаимир Путин. "Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил мастерство, эмоциональность, разнообразие блестящих работ актрисы в кино и на сцене.

Этот год у Натальи Селезневой был тяжелый. Ей три раза оперировали сломанную ногу. "После окончания эпидемии, хочу пойти к нашему художественному руководителю Александру Ширвиндту и узнать, что меня ждет в Театре сатиры?.. Я понимаю свой возраст. С жалостью отношусь к актрисам, которые не понимают, сколько им лет", отметила актриса в интервью "КП".