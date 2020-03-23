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Актриса Наталья Селезнева рассказала, как на пробах «Операции Ы» разделась перед Гайдаем

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Наталья Селезнева рассказала, как на пробах «Операции Ы» разделась перед Гайдаем
Фото: Наталья Селезнева, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

Известная российская актриса Наталья Селезнева вспомнила забавную историю о том, как ее утверждали на роль Людочки в легендарной комедии режиссера Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Кроме того, именно с этой кинокартины началась ее слава.

«Я была в купальнике подруги на пробах. Идти мне было не в чем, и я буквально содрала его с нее. На пробах у Гайдая я сняла сарафан и осталась в одном купальнике. Помню прекрасно ту историю. Он мне говорит: «Вы можете показать мне свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь», - поделилась Народная артистка РФ в программе «Судьба человека» на «Россия 1».

Селезнева отметила, что в тот момент со злостью сняла сарафан и прямо спросила, как теперь ему ее фигура, после чего Гайдай без сомнений утвердил ее на роль.

При этом актриса вспомнила эпизод, где они с Шуриком должны были есть сосиски. По ее словам, тогда было много дублей, чтобы все получилось синхронно: «… пришлось съесть примерно 20 сосисок. Я их потом года два не ела. Хотя сосиски очень люблю».

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БА

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