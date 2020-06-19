Стали известны дата и место похорон актрисы Галины Дашевской

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19 июня 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Театр им. Моссовета

актриса Галина Дашевская, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вечером в пятницу стало известно, когда и где будет похоронена заслуженная артистка РФ Галина Дашевская, которая погибла в минувший четверг, 18 июня. Информацию предоставили в Театре им. Моссовета.

Согласно данным театра, прощание с Галиной Дашевской начнется в понедельник, 22 июня, в 11.00 в саду "Аквариум". В 12.15 состоится отпевание актрисы в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Калитниках. Впоследствии артистка будет похоронена на Калитниковском кладбище в Москве.

Напомним, накануне Дашевская неподалеку от станции "Жаворонки" пыталась пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал и была сбита поездом Голицыно – Дубна.

Актриса сыграла запоминающиеся роли в картинах "Белое солнце пустыни", "Июльский дождь", "Отпуск, который не состоялся" и многих других. Также она выступала в Театре им. Моссовета.