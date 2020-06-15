Ну кино: артисты, пьянство, наркотики

Аргументы Недели → Культура 13+

15 июня 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Сорок лет назад умер легендарный советский поэт, актёр театра и кино и бард Владимир Высоцкий. Прославился он, к сожалению, не только этим. С талантом его, увы, рука об руку шла не только Мельпомена, но и выпивка с наркотиками. Для артистов ситуация не новая. С недавних пор стали шуметь вокруг Михаила Ефремова, страсть которого к зеленому змею, стоила человеческой жизни. Ему что гений, что пороки, видимо, передались от отца. Как бы не закончил хуже. А многие ведь закончили.

Так уж вышло, что у людей творческих профессии подвижная психика. К сожалению, из-за эмоциональных перегрузок, настроение у крайне ранимых деятелей искусств меняется очень часто. Психиатры-наркологи уверены, что это приводит к депрессиям. Выхода, увы, многие не видят никакого, кроме как приложиться к бутылке или подсесть на запрещенные вещества. «АН» вспомнили знаменитых артистов, которых сгубила или продолжает губить зависимость.

ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ

Звезда фильма «Офицеры» Георгий Юматов с малолетства мечтал стать моряком. Он штудировал учебники, надеясь на карьеру во флоте, занимался боксом и легкой атлетикой, а в 1941 отправился на фронт. Вернулся живым по окончанию Великой Отечественной войны. Тут же волей случая попался на глаза режиссеру Григорию Александрову. Тот искал актера на эпизодическую роль в фильме «Весна». Юматов согласился, а после этого начался его путь в большое кино. С 1945 года Георгий стал актером «Мосфильма» и Театра-студии киноактёра.

Когда его пригласили в «Молодую гвардию», с ролью пришла и любовь. Артист влюбился в Музу Крепкогорскую. Она, увы, актрисой была несостоявшейся, роли получала только эпизодические и из-за этого постоянно капризничала. Влюбленный Юматов от большой любви все это терпел, но вместе с этим и страдал от сурового нрава благоверной.

Первый его запой произошел именно из-за нее. Дело в том, что Георгий грезил о наследнике, но Крепкогорская делала аборт за абортом, боясь «упустить лучшую роль в жизни» из-за беременности. Последнее хирургическое вмешательство привело к бесплодию. Трагедия заставила актера приложиться к бутылке.

Карьера Юматова, тем не менее, шла в гору, а вместе с этим появлялись многочисленные друзья, которые постоянно приглашали его на застолья. Конечно, с выпивкой. Актер не отказывал, заливал душевные раны спиртом. После крупной ссоры с женой и временного расставания и того пустился во все тяжкие: постоянные гулянки, дебоши, любовные похождения.

Когда супружеская пара помирилась, зависимость Юматова усиливалась. Муза была любительницей погулять на широкую ногу и постоянно закатывала вечеринки. Алкоголь там, разумеется, лился рекой. Георгий стал все чаще срываться, а Крепкогорская подливала масла в огонь, ставя мужу бутылку каждый раз, когда нужно его задобрить и на что-то уговорить.

Потом умер друг Георгия Никита Курихин, а Юматов, который винил себя в смерти товарища, потому что «выбил» ему машину, на которой он разбился, снова сильно запил, избил актера Александра Суснина и потерял долгожданную роль красноармейца Сухова.

Позже Георгий сыграл в «Офицерах», а популярность пошла на убыль – дальнейшими ролями он был недоволен. Супруга стала ходить «налево». Потом настигла бедность: из театра супругов уволили, накопления из-за инфляции пропали, пришлось продавать вещи чтобы свести концы с концами. Роли ему давали все реже. Алкоголизм прогрессировал.

В 1994 году, напившийся Георгий снова напомнил зрителю о себе, но, увы, не в кино. Он застрелил из охотничьего ружья дворника Мадатова, который помогал актёру похоронить его любимую собаку Фросю. Со слов самого Юматова, Мадатов оскорбил его, фронтовика, сказав, что зря в войне не победила Германия. Артиста арестовали, но любовь зрителей способствовала смягчению наказания: вместо 10 лет тюрьмы Юматов провел в «Матросской тишине» около двух месяцев и попал под амнистию к 50-летию Победы. Трагедия, увы подорвала здоровье Георгия. После выхода из тюрьмы Юматову диагностировали аневризму брюшной аорты. Операцию сделали, но спустя некоторое время произошло кровоизлияние в желудок. Позже бросил пить окончательно и стал ходить в церковь. Роли в кино закончились, а спустя несколько лет Юматов скончался от разрыва брюшной аорты.

ОЛЕГ И МИХАИЛ ЕФРЕМОВЫ – ОТЕЦ И СЫН

Недавно Михаил Ефремов попал в ДТП, в котором погиб один человек. Вину актер признал, был в состоянии алкогольного опьянения. Выпивает уже давно и прекращать, по собственным словам, не собирается.

Михаилу, увы, алкоголизм передался по наследству. Его знаменитый отец Олег Ефремов выпить был тоже не дурак, а лечение не помогало. Несмотря на это, его пьянство хотя бы не довело до греха. Мужчина бывал в запоях часто, а если нет – пил каждый вечер. Вместе с этим руководил театром, много работал, играл в театре и кино. Олег в свое время признавался, что алкоголь его вдохновляет. Порок передался сыну.

Но в отличии от отца Михаил от всякого лечения всегда отказывался. Да, с врачами встречался, но всегда им говорил: я не алкоголик, просто люблю быть пьяным. Это, мол, мое естественное состояние, проблем у меня нет. Вот так вот я работаю, выпивка – моя муза.

Донести то, что исход будет не лучшим до актера никто не смог, а когда предложили лечиться за границей, он сказал: «Я пью, пил и буду пить! А если бы водку выпускали в твердом виде, я бы ее грыз! Если надо протрезветь — я лучше кокаином заправлюсь!»

Кстати, заправляется, а вместе с этим буянит где ни попадя и с удовольствием покуривает гашиш. Ну, что же. Будем надеяться на то, что случившееся недавно все-таки поможет Ефремову-младшему прийти в себя и понять, наконец, как губительно не только для него, но и окружающих употребление алкоголя.

ЕЛЕНА МАЙОРОВА

Елена хотела стать актрисой с детства. Сначала занималась в театральной студии родного Южно-Сахалинска, а после школы поехала покорять столицу. С первого раза не поступила, зато потом прошла в ГИТИС на курс Олега Табакова. Внешность у Елены всегда была интересная, поэтому она и привлекала кинорежиссеров, вот только роли были все чаще второго плана или эпизодическими.

Вместе с этим на театральной сцене Майорова блистала, а за границей даже получила прозвище русской Гретты Гарбо. Служила она и в театре вышеупомянутого Олега Ефремова – во МХАТе. Как раз тогда, когда среди артистов его был так популярен разгульный образ жизни.

Елена, тем не менее, изначально страсти к алкоголю не имела, пока не влюбилась. Встретила она однажды художника-гиперриалиста Сергея Шерстюка. Его карьера в тот момент не шла, а она стала кормилицей семьи. Майорова выматывалась и впадала в депрессии. Ей, такой ранимой и чувствительной не хватало ласки и внимания. Бутылка стала спасением.

Позже они расстались, а актриса познакомилась с Олегом Васильковым, который был младше её на 12 лет. Чувство оказалось взаимным, и, вроде, вот оно – счастье, скоро все наладиться, но пить девушка не переставала. Ей приходилось решать за мужа все проблемы и это изматывало. Любить Сергея, к слову, она не переставала. Помимо прочего семья не воспринимала её всерьез несмотря на то, что карьера Майоровой была успешной. Добивало артистку и отсутствие детей. Она была бесплодна и страдала от этого.

Многие роли, помимо прочего, становились роковыми. Актрисой Елена была хорошей, поэтому иногда так вживалась в роли, что не могла выйти из образа и вновь впадала в депрессии.

Ее смерть для многих до сих пор остается загадкой: кто-то говорит, что она совершила самоубийство – облила себя бензином и подожгла, а кто-то уверен, что это был несчастный случать. Дескать девушка решила прополаскать горло керосином, потому что приболела, облила платье, потом вышла на балкон покурить и ткань вспыхнула.

В тот день прохожие видели, как она бежала по Тверской, а потом упала без чувств у театра имени Моссовета. Вызвали скорую и отвезли пострадавшую в институт Склифосовского. Она была еще жива, но через несколько часов скончалась.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Ни для кого не секрет, что настоящая легенда своего времени имела пристрастие не только к алкоголю, но и к наркотикам. Судьба его складывалась прекрасно: слава, деньги, красавица жена, потрясающие роли… Казалось бы, о чем еще можно мечтать, но Высоцкому постоянно чего-то не хватало. Ему была необходима подпитка, эмоциональная разгрузка, а черпал он все это известно какими методами. Негласный запрет на поэтические тексты и прозу подливал масла в огонь. Алкоголизм, увы, был наследственным, и Высоцкий даже пытался с ним бороться. Лечился в больницах, соглашался зашиться.

Это не помогало, а следствием зависимости постоянно становились реанимации, автомобильные аварии и даже две клинические смерти.

О том, что Высоцкий – наркоман, первой рассказала его жена Марина Влади. «Были моменты, когда Володя уже не мог контролировать себя. Сколько бы мы ни достали… Он мог всадить колоссальную дозу».

24 июля Высоцкий умер: говорили, метался по комнате, был будто бы в бессознательном состоянии. Позже остановилось сердце, а близкие сделали все возможное, чтобы вскрытия не производилось. Они боялись, что люди узнают, что Высоцкий – наркоман. В заключении о смерти написали: «Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность».

АНДРЕЙ КРАСКО

Андрей Краско прославился после сорок. «Турецкий гамбит» сделал его звездой, а жизнь кардинально поменялась. Неизменным осталось одно: он безбожно пил. До взлета карьеры из-за нереализованности, а после, видимо, уже по привычке. Из-за запоев его выгоняли из театра, лишали зарплаты, но Краско все продолжал пить и играть.

Своих проблем с алкоголем артист не скрывал, называл себя запойным, жаловался, что ничего с этим поделать не может. Но пытался. Один раз даже требовал вписать себе в контракт пункт о штрафе за срыв съемок по его вине. Мотивировать на трезвость это не всегда помогало.

Вместе с этим Андрей был невыносимым трудоголиком. Это вкупе с чуть ли не ежедневным пьянством и привело к трагедии. Краско умер прямо на съемках. Это был сериала «Ликвидация». Схватило сердце. Врачи пытались реанимировать, но оказались бессильны.