Армен Джигарханян выписан из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из московской клиники, куда его ранее поместили по рекомендациям врачей. Об этом сообщил сегодня официальный представитель актера Артур Согомонян.
Подчеркивается, что Джигарханян в настоящий момент находится дома, с ним все в порядке.
Напомним, Армен Борисович был госпитализирован 8 июня. Врачи порекомендовали актеру находиться под наблюдением, специалистов и пройти лечение. Отметим, что за минувшие два года это был шестой раз, когда Джигарханяна поместили больницу.