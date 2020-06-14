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Армен Джигарханян выписан из больницы

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Армен Джигарханян выписан из больницы
Армен Джигарнян, Anatoly Lomohov/Russian Look

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из московской клиники, куда его ранее поместили по рекомендациям врачей. Об этом сообщил сегодня официальный представитель актера Артур Согомонян.

Подчеркивается, что Джигарханян в настоящий момент находится дома, с ним все в порядке.

Напомним, Армен Борисович был госпитализирован 8 июня. Врачи порекомендовали актеру находиться под наблюдением, специалистов и пройти лечение. Отметим, что за минувшие два года это был шестой раз, когда Джигарханяна поместили больницу.

ЕТ

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