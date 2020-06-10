Фильм «Унесенные ветром» обвинили в облагораживании расизма и удалили из доступных к просмотру

Аргументы Недели → Культура 13+

10 июня 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Картина Виктора Флеминга «Унесенные ветром», снятая по роману Маргарет Митчелл в 1939 году – классика американского кинематографа. Однако популярный стриминговый сервис HBO Max решил временно убрать фильм из каталога.

Поводом стала колонка писателя и сценариста Джона Ридли, в которой он призывает платформу удалить работу Флеминга, поскольку у картины есть «уникальная проблема». А именно – облагораживание рабства и притеснения по расовому признаку.

«Этот фильм прославляет довоенный Юг и предлагает болезненно стереотипное изображение цветных людей. Романтизирует Конфедерацию так, что продолжает обеспечивать легитимность идее, что сепаратистское движение было чем-то благородным, лучшим для нации. На деле — это было кровавое восстание с целью сохранить право на владение, покупку и продажу людей», — написал Джон Ридли.

Фильм обещают вернуть с комментариями об историческом контексте. «Унесенные ветром» — продукт своего времени, поэтому изображает некоторые расовые и этнические предрассудки, которые существовали в американском обществе. «Эти вещи были неверны и тогда, и сегодня, поэтому мы решили, что поддерживать этот фильм на платформе без объяснения причин или дисклеймеров было бы безответственно», - заявили в HBO.