Садальский о Кокшенове: «Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма»

В Москве сегодня в последний путь провожают народного артиста Михаила Кокшенова. Знаменитый артист скончался в возрасте 83 лет. Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Актер и блогер Станислав Садальский, который с большим почтением относится к старшим коллегам, написал про Михаила Кокшенова: "Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма, на его счету около двухсот работ - с кино Миша был связан 60 лет! еще в "Высоте"... Уходит эпоха" - банальное выражение, но это правда.
Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет.".
"Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта, я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло - спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы..((", - написал Садальский в Инстаграм.
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