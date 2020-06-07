Садальский о Кокшенове: «Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма»

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7 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Кокшенов, фото: Russian Look

В Москве сегодня в последний путь провожают народного артиста Михаила Кокшенова. Знаменитый артист скончался в возрасте 83 лет. Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Актер и блогер Станислав Садальский, который с большим почтением относится к старшим коллегам, написал про Михаила Кокшенова: "Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма, на его счету около двухсот работ - с кино Миша был связан 60 лет! еще в "Высоте"... Уходит эпоха" - банальное выражение, но это правда.

Уходят лучшие, уходят столпы нашего золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет и равных им нет.".

"Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта, я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло - спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы..((", - написал Садальский в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal) 5 Июн 2020 в 4:22 PDT