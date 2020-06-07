Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей

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7 июня 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

актриса Татьяна Друбич, Russian Look

Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей. Артистке, которая дебютировала в фильме "Пятнадцатая весна" в подростковом возрасте, сегодня исполняется 60 лет.

Широкую популярность Татьяне принесла картина "Сто дней после детства" Сергея Соловьева. Впоследствии Друбич стала супругой режиссера.

После окончания школы Татьяна приняла решение избрать другую профессию и начала учиться на врача, позже она стала работать эндокринологом. Друбич, однако, окончательно не бросила работу в кино и снялась в ряде культовых фильмов: "Асса", "Храни меня, мой талисман", "Десять негритят", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Анна Каренина" и других.