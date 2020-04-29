Лариса Удовиченко отмечает юбилей

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29 апреля 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomohov/Russian Look, Лариса Удовиченко

Сегодня советской и российской актрисе, народной артистке РФ Ларисе Удовиченко исполняется 65 лет. С юбилеем актрису поздравили президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин.

Дебютировавшая в кино ещё в школьные годы, за годы карьеры Удовиченко сыграла более чем в 140 кино- и телепроектах. Лариса Ивановна и сейчас радует зрителей своим ролями.

В поздравлении Владимира Путина отмечаются талант, мастерство и обаяние Удовиченко. Говорится, что творчество актрисы всегда узнаваемо и интересно.

Михаил Мишустин отметил, что Лариса Удовиченко любима миллионами зрителей, всегда искренняя, обаятельная, создающая комедийные, лирические, острохарактерные образы.