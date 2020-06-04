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Певица Лариса Сазонова, перенеся ампутацию ноги, скончалась от COVID-19

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Лариса Сазонова, перенеся ампутацию ноги, скончалась от COVID-19
Лариса Сазонова. Фото: astracons.ru

Астраханская государственная консерватория сообщила на своем сайте, что в ночь на четверг в возрасте 57 лет скончалась джазовая певица Лариса Сазонова. На фоне COVID-19 у нее произошло осложнение хронических заболеваний.

Два месяца назад Лариса Сазонова заразилась коронавирусом. Певице пришлось ампутировать ногу, ожидалась еще одна операция. Последние 5 дней перед смертью она лежала без сознания в реанимации.

В консерватории Астрахани отметили, что Сазонова неповторимо исполняла джазовые композиции и ее имя было внесено в энциклопедический справочник «Джаз в России». Лауреатка множества российских и международных конкурсов, в последние годы певица занималась педагогической деятельностью.

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НС
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