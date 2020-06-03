Обнародован список фильмов, отобранных в этом году для Каннского фестиваля

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3 июня 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

участники 70-го Каннского фестиваля, Yan Maisani/ZUMAPRESS.com

В среду, 3 июня, была объявлена официальная программа 73-го Каннского фестиваля, состоящая из 56 фильмов. Ранее стало известно о том, само что мероприятие было отменено впервые за историю его существования.

Известно, что в список картин, отобранных для фестиваля, в частности, вошли "Лето 85-го" Франсуа Озона и "Французский диспетчер" Уэса Андерсона. Названия всех фильмов, включенных в программу, можно увидеть на официальном сайте смотра.

Известно, что логотип Каннского фестиваля будет сопровождать ленты во время их показа в кинотеатрах и на других мероприятиях.

В общей сложности эксперты просмотрели 2 067 фильмов.