Каннский кинофестиваль отменен впервые за 74 года

Каннский кинофестиваль отменили впервые в истории. Согласно последней информации, мероприятие было решено не проводить из-за сложной эпидемиологической обстановки во Франции в связи с COVID-19.
Организаторы Каннского кинофестиваля, несмотря на его отмену, намерены представить картины, которые должны были попасть в программу. Уже в июне данный список будет обнародован. Фильмы покажут на других кинофестивалях, передает ФБА "Экономика сегодня".
Напомним, фестиваль проходит каждый год во Франции в течение последних 74 лет. В этом году он был запланирован на период с 12 по 23 мая.