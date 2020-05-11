Каннский кинофестиваль отменен впервые за 74 года

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11 мая 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

красная дорожка в Каннах, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Каннский кинофестиваль отменили впервые в истории. Согласно последней информации, мероприятие было решено не проводить из-за сложной эпидемиологической обстановки во Франции в связи с COVID-19.

Организаторы Каннского кинофестиваля, несмотря на его отмену, намерены представить картины, которые должны были попасть в программу. Уже в июне данный список будет обнародован. Фильмы покажут на других кинофестивалях, передает ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, фестиваль проходит каждый год во Франции в течение последних 74 лет. В этом году он был запланирован на период с 12 по 23 мая.