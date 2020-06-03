Почему закаркали могильные вороны по Эдуарду Успенскому

Аргументы Недели → Культура 13+

3 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Прошло без двух месяцев два года со дня смерти выдающегося писателя Эдуарда Успенского, как разразился «гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал» (выражение Михаила Булгакова). Родная дочь писателя Татьяна обратилась с письмом в дирекцию Государственной детской библиотеки, задумавшей дать новой премии «Большая сказка» имя Эдуарда Успенского. По утверждению Татьяны, премия в области детской литературы не может носить имя домашнего тирана, мучителя детей (то есть конкретно её лично). Разумеется, с такими текстами открыта широкая дорога на телеэкран – и пошло-поехало.



Родственники умерших знаменитостей с их обозлёнными скукоженными лицами и невнятной речью – конечно, самое отвратительное, что есть на телевидении. Как правило, такие персонажи далеки от любого творчества в принципе и считают своих почивших в Бозе родных какими-то хитрыми ловкачами, которым удался некий фокус, им недоступный. Конфликт творческих способностей и личной жизни – важная проблема, серьёзный вопрос.



Творческие люди – сложные люди, потому что неоднородны, нецельны по составу ума и души. Зачем они занимаются творчеством? Да именно для того, чтобы выявить в себе лучшее, вырасти над собой, превзойти рутину, выскочить в иные планы

бытия. Искусство, культура – это ведь вообще про то, как человек хочет стать лучше. Он не жрёт кусок сырого мяса – а изобретает кулинарию, столовые приборы, керамику и хрусталь. Он не валит тупо в постель первую встречную «лесю» – а выдумывает любовь, флирт, затейливые ритуалы и всякие словесные ухищрения. Лицемерит, гад такой! Хочет быть или казаться лучше, выше, чище, благороднее. Вот и писатели – сочиняют книги, где жизнь, бывает, предстаёт куда увлекательнее, чем на самом деле. Герои иной раз прямо такие чудесные... И вот малоумный обыватель приходит к писателю и начинает строго спрашивать, является ли он сам таким же увлекательным и чудесным, как его книги? Соответствует ли его моральный облик тому канону, который лежит у обывателя в кармане? Позвольте, но человек уже сделал всё, что мог. Он выявил и взрастил свои творческие способности. Он потрудился создать произведения. Он сумел разогнать себя до лучшего, высшего состояния – а это не может длиться десятилетиями, это всегда мгновения, миги, потом человек неминуемо возвращается в обычное состояние. Так пользуйтесь тем лучшим и высшим, что автор отдал вам, и не требуйте соответствия таланта и нравственного облика, его и быть-то не может. Или давайте перестанем читать Пушкина и Льва Толстого, которые охотно уестествляли, как говорится, крестьянских девушек. Чистоплотен ли был Гоголь в денежных вопросах?



Подробнее читайте в статье критика Татьяны Москвиной в свежем номере "Аргументов недели".



