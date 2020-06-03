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Почему закаркали могильные вороны по Эдуарду Успенскому

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Почему закаркали могильные вороны по Эдуарду Успенскому

Прошло без двух месяцев два года со дня смерти выдающегося писателя Эдуарда Успенского, как разразился «гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал» (выражение Михаила Булгакова). Родная дочь писателя Татьяна обратилась с письмом в дирекцию Государственной детской библиотеки, задумавшей дать новой премии «Большая сказка» имя Эдуарда Успенского. По утверждению Татьяны, премия в области детской литературы не может носить имя домашнего тирана, мучителя детей (то есть конкретно её лично). Разумеется, с такими текстами открыта широкая дорога на телеэкран – и пошло-поехало.

Родственники умерших знаменитостей с их обозлёнными скукоженными лицами и невнятной речью – конечно, самое отвратительное, что есть на телевидении. Как правило, такие персонажи далеки от любого творчества в принципе и считают своих почивших в Бозе родных какими-то хитрыми ловкачами, которым удался некий фокус, им недоступный. Конфликт творческих способностей и личной жизни – важная проблема, серьёзный вопрос.

Творческие люди – сложные люди, потому что неоднородны, нецельны по составу ума и души. Зачем они занимаются творчеством? Да именно для того, чтобы выявить в себе лучшее, вырасти над собой, превзойти рутину, выскочить в иные планы
бытия. Искусство, культура – это ведь вообще про то, как человек хочет стать лучше. Он не жрёт кусок сырого мяса – а изобретает кулинарию, столовые приборы, керамику и хрусталь. Он не валит тупо в постель первую встречную «лесю» – а выдумывает любовь, флирт, затейливые ритуалы и всякие словесные ухищрения. Лицемерит, гад такой! Хочет быть или казаться лучше, выше, чище, благороднее. Вот и писатели – сочиняют книги, где жизнь, бывает, предстаёт куда увлекательнее, чем на самом деле. Герои иной раз прямо такие чудесные... И вот малоумный обыватель приходит к писателю и начинает строго спрашивать, является ли он сам таким же увлекательным и чудесным, как его книги? Соответствует ли его моральный облик тому канону, который лежит у обывателя в кармане? Позвольте, но человек уже сделал всё, что мог. Он выявил и взрастил свои творческие способности. Он потрудился создать произведения. Он сумел разогнать себя до лучшего, высшего состояния – а это не может длиться десятилетиями, это всегда мгновения, миги, потом человек неминуемо возвращается в обычное состояние. Так пользуйтесь тем лучшим и высшим, что автор отдал вам, и не требуйте соответствия таланта и нравственного облика, его и быть-то не может. Или давайте перестанем читать Пушкина и Льва Толстого, которые охотно уестествляли, как говорится, крестьянских девушек. Чистоплотен ли был Гоголь в денежных вопросах?

Подробнее читайте в статье критика Татьяны Москвиной в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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