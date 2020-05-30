Никас Сафронов о состоянии сатирика Трушкина: «Толя пошел на поправку»

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30 мая 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Natalya Loginova/Russian Look, Анатолий Трушкин

Художник Никас Сафронов сообщил, что состояние 78-летнего сатирика Анатолия Трушкина, заразившегося коронавирусом, улучшилось. Он переведен из реанимации в обычную палату.

"Коронавирус стал отступать. Мы долго ждали этого момента, потому как объем поражения легких у Толи был очень серьезный – 70 процентов. Жена его очень рада", - рассказал Сафронов. "Думаю, что благодаря высокому профессионализму врачей и с помощью наших молитв Толя пошел на поправку", - добавил художник. Никас очень за него волновался, поскольку Трушкин долго не обращялся к врачам, занимался замолечением, поэтому болезнь была запущена.

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали в одну из столичных клиник несколько недель назад. Тест на коронавирус подтвердил: Трушкин заражен COVID-19. В реанимации он находился с 8 мая.