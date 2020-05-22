Сатирику Анатолию Трушкину пока лучше не становится, рассказал Никас Сафронов

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали в одну из столичных клиник несколько недель назад. Тест на коронавирус подтвердил: Трушкин заражен COVID-19. Никас Сафронов поговорил с главврачом.
Легкие Трушкина сильно поражены. Но сатирик дышит сам, только иногда использует кислородную маску. "А еще у Толи повышенное давление: 140 на 80. Обычно у него оно ниже", — отметил художник. Трушкин в реанимации с 8 мая, когда возможен перевод в обычную палату - пока неизвестно.
Жена 78-летнего Анатолия Трушкина Наталья тоже больна, низкая температура, пьет антибиотики. И молится за здоровье мужа.
Трушкин, по его словам, строго соблюдал самоизоляцию и выходил из дома лишь в магазин. "Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", - говорил юморист.