Сатирику Анатолию Трушкину пока лучше не становится, рассказал Никас Сафронов

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22 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Анатолий Трушкин

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина госпитализировали в одну из столичных клиник несколько недель назад. Тест на коронавирус подтвердил: Трушкин заражен COVID-19. Никас Сафронов поговорил с главврачом.

Легкие Трушкина сильно поражены. Но сатирик дышит сам, только иногда использует кислородную маску. "А еще у Толи повышенное давление: 140 на 80. Обычно у него оно ниже", — отметил художник. Трушкин в реанимации с 8 мая, когда возможен перевод в обычную палату - пока неизвестно.

Жена 78-летнего Анатолия Трушкина Наталья тоже больна, низкая температура, пьет антибиотики. И молится за здоровье мужа.

Трушкин, по его словам, строго соблюдал самоизоляцию и выходил из дома лишь в магазин. "Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", - говорил юморист.