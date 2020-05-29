Кончаловский рассказал о работе в Голливуде и поделился, почему уехал из США

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29 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

А. Кончаловский, фото: facebook.com/a.konchalovsky

Знаменитый российский режиссер, обладатель мировых кинопремий Андрей Кончаловский работал в Голливуде, но жить в США не остался. Кончаловский, который в свое время рвался на Запад, поделился, почему не остался работать в Голливуде.

Кончаловский отправился покорять Голливуд в 1980 году, будучи всемирно известным режиссёром: за его плечами были «Дядя Ваня», «Романс о влюблённых» и «Сибириада»; призы Каннского кинофестиваля и смотра в Карловых Варах.

о его словам, он попал в Голливуд в последние годы его послевоенного расцвета. Тогда там царствовало европейское кино. Спилберг обожал Трюффо, французского режиссёра. Коппола, Скорсезе обожали неореализм и все картины де Сики. Морис Шевалье снимался в Голливуде во время войны. После войны — Витторио Гассман, Софи Лорен. После этого в Америку позвали великих режиссёров — Куросаву, Феллини, Бергмана. По воспоминанию Кончаловского, ни Куросава, ни Феллини, ни Бергман приезжали, смотрели, как всё работает в Голливуде и линяли. Не могли там работать.

По какой причине? Потому что в Голливуде царствует продюсер, и он — король. На съёмках фильма «Танго и Кэш» его на разговор пригласил продюсер, а когда Андрей Сергеевич сказал, что не может оторваться от съёмок, продюсер объяснил: «Да не бойся, они и без тебя всё снимут. Всё будет нормально».

По словам Кончаловского, в Голливуде режиссёром может быть пятилетний мальчик, который знает два слова: «мотор» и «стоп», всё остальное делается само.

Он мечтал устроить в Голливуде свою карьеру, но это был не Голливуд. «Получилось так, что я просидел два с половиной года без работы, преподавал в университете. Пытался доказать всем, что я не верблюд, но это было невозможно» - рассказал кинорежиссер.

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