Михаил Ефремов высказался об артистах на самоизоляции

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27 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Спорт-Экспресс»

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press, Михаил Ефремов

Актер театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий Михаил Ефремов рассказал о воздействии пандемии COVID-19 на артистов. Он считает, что карантин превратил деятелей культуры в дармоедов.

«Пандемия нас не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» - прокомментировал ситуацию Михаил Ефремов.

В отличии от футболистов, которые могут зарабатывать, играя при пустых трибунах, артисты не могут прожить без зрителя.

По словам Михаила Ефремова, даже гармонист и барабанщик, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, не помогут играть спектакли ему и его коллегам.

Ранее Михаил Ефремов признался, что на самоизоляции стал меньше употреблять алкоголя.