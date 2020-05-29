Обращение ведущих российских музыкантов

Аргументы Недели → Культура 13+

29 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня весь мир переживает очень сложное время — пандемия COVID-19 полностью изменила жизнь на планете практически во всех сферах. Не исключением стала и музыкальная отрасль. Абсолютно все, кто связан с профессиональным музыкальным и исполнительским искусством в России, переживают сейчас очень непростой период. Полностью остановлено проведение концертов, музыкальных фестивалей и даже репетиций музыкальных коллективов.

Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, но необходимо понимать, как мы все вместе пройдем через это непростое время. Еще более важно — понимание того, каким образом будет восстанавливаться реальная концертная и фестивальная жизнь в России.

Россия — страна, которая на протяжении более 200 лет была одним из мировых лидеров в области академической музыки и исполнительского искусства. Чайковский и Рахманинов, Прокофьев и Шостакович, Римский-Корсаков и Стравинский, Ойстрах и Коган, Рихтер и Гилельс, Ростропович и Светланов, Шаляпин и Лемешев и многие-многие другие великие музыканты и композиторы, перечисление которых займет не одну страницу, приумножали славу нашей страны во всем мире.

Жизненный путь всех великих композиторов и исполнителей, оркестров и солистов связан с непосредственным взаимодействием со зрителями и слушателями во время концертных выступлений. И без подобной связи музыкальное искусство лишается самого важного — живого непосредственного взаимодействия с публикой.

Сегодняшняя ситуация так или иначе коснулась каждого: всемирно известных музыкантов и молодых солистов, ведущих симфонических оркестров и камерных музыкальных коллективов, филармоний и концертных залов, крупных международных фестивалей и небольших продюсерских проектов, федеральных, региональных и частных организаторов концертов во всех городах России.

И именно сейчас, когда постепенно, шаг за шагом, снимаются установленные из-за пандемии ограничения, очень важно, объединив всех участников профессионального музыкального сообщества, с безусловной приоритетной заботой о безопасности и здоровье зрителей и самих музыкантов, обсудить и детально продумать конкретные пошаговые меры по выходу из сегодняшней кризисной ситуации. Меры, которые позволят не только сохранить наши исторические достижения, но и создадут предпосылки для всестороннего долгосрочного развития.

На наш взгляд, необходимо, чтобы все ключевые решения — будь то согласование формата проведения концертов, в том числе с учетом специфики различных вариантов проведения концертов, предшествующего этому репетиционного периода— принимались с обязательным обсуждением с представителями профессионального музыкального сообщества. Только в таком случае возвращение к реальной, насыщенности концертной жизни в России произойдет максимально разумно и эффективно для всех ее участников: от публики до исполнителей.

Народный артист СССР

Лауреат Государственной премии Юрий Башмет

Народный артист России

Лауреат Государственной премии Игорь Бутман

Народный артист России Игорь Крутой

Лауреат Государственной премии

Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский

Народный артист России

Лауреат Государственной премии Денис Мацуев

Народный артист России

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан

Александр Сладковский

Заслуженный деятель искусств России,

Почетный гражданин Нижнего Новгорода

Художественный руководитель-директор Нижегородской государственной академической филармония имени М. Ростроповича

Ольга Томина

Народный артист СССР

Лауреат Государственной премии Владимир Федосеев

Народный артист России, профессор Александр Чайковский