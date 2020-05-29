В гости к Панорамычу вместе с Детским радио

Аргументы Недели → Культура 13+

29 мая 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

В День защиты детей любимая радиостанция мальчишек и девчонок организует онлайн-тур на самую высокую смотровую площадку Европы. К Международному дню защиты детей Детское радио подготовило сюрприз для юных слушателей. 1 июня ребята со всей страны смогут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие вместе с Веснушкой и Кипятошей!

Дети посетят смотровую площадку PANORAMA360, которая находится на 89-м этаже башни «Федерация» – самого высокого комплекса небоскребов столичного делового центра «Москва-Сити».

Юные исследователи познакомятся с необычным белым медведем Панорамычем, побывают на самых высотных в мире фабриках мороженого и шоколада, совершат виртуальную экскурсию по Москве, станут участниками познавательных викторин и, конечно же, получат шанс выиграть специальные призы от Детского радио.



Путешествие начнется ровно в 11:00 по московскому времени в официальной группе радиостанции в социальной сети «Одноклассники» – ok.ru/detifm. Стать участником увлекательного онлайн-приключения сможет любой желающий, присоединившись к сообществу Детского радио на OK.ru.

И это еще не все! В День защиты детей, с 8:00 утра и до самого вечера, в эфире популярной детской радиостанции пройдет рекордное количество интерактивных игр с подарками, появятся интересные гости, состоится фирменная Дискотека Детского радио с диджеем Алё-Алёной, выйдет специальный праздничный выпуск дневного шоу «Развиваемся вместе», прозвучат любимые сказки и лучшая детская музыка.

Поддержать праздничное настроение поможет и Dетский Dэнс – глобальный музыкальный нон-стоп, который 1 июня устраивают МУЗ-ТВ и Детское радио. Это целый день с лучшими клипами по заказу ребят и телеприветами от мальчишек и девчонок со всей страны. На одном из главных музыкальных каналов России также прозвучат поздравления от юных ведущих Детского радио. Не пропустите!Подробности – в эфире радиостанции, в официальных аккаунтах в соцсетях и на deti.fm.